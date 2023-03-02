В течение суток оккупанты нанесли 24 авиационных удара по позициям наших войск и 3 ракетные удары по городам Часов Яр Донецкой области и Запорожья. В результате обстрелов повреждены жилые дома и есть жертвы среди гражданского населения.
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Кроме того, враг совершил более 55 обстрелов с РСЗО, в том числе по гражданской инфраструктуре населенного пункта Уланово Сумской области. Угроза нанесения дальнейших ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.
Оккупанты потерпели неудачу возле Белогоровки и Спорного
В течение суток на Купянском и Лиманском направлениях оккупанты вели безуспешные наступательные действия вблизи Белогоровки и Кременной Луганской области и Спорного Донецкой области.
Противник совершил артиллерийские обстрелы районов 17 населенных пунктов. В частности, это – Двуречная, Лиман Первый, Петропавловка, Купянск Харьковской области; Макеевка, Кременная Луганской области и Раздолевка Донецкой области.
Силы обороны отразили атаку в районе Бахмута
На Бахмутском направлении противник продолжает наступление и штурмует город Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Бахмут, Хромово и Ивановское Донецкой области.
Вражеских обстрелов подверглись Васюковка, Железнянское, Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Дилиевка, Майорск и Нью-Йорк.
Россия активизировала информационную кампанию по Бахмуту
- Заместитель министра обороны Анна Маляр информирует, что наблюдается чрезмерная активизация российской информационной кампании, сопровождающая штурмование Бахмута
- По ее словам, враг запускает несколько нарративов, направленных на деморализацию общества и военных. В частности, будто бы Бахмут не имеет стратегического значения и его оборона это якобы политическое решение.
- Маляр подчеркнула, что это не так. "Военные неоднократно объясняли значение и задачи обороны Бахмута. Решение по ведению боевых действий принимает высшее военное руководство", – написала она.
- Также Маляр отметила, что россияне дискредитируют военное командование восточного направления. В частности, они излагают фейковые документы якобы из штаба на Восток.
- "С целью внушения демонстрируют "силу" оккупантов и "слабость" защитников, раскрывая якобы известные им планы по Бахмуту обеих воюющих сторон", – резюмировала заместитель Алексея Резникова.
Противник атакует Силы обороны на Авдеевском направлении
В Генштабе ВСУ информируют, что на Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает атаковать позиции наших войск. Враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северное и Марьинка Донецкой области.
Вражеские обстрелы подверглись районам 15 населенных пунктов, среди которых – Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Угледар.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону, на отдельных участках продолжает попытки создать условия для перехода в наступление.
Враг совершил артиллерийские обстрелы более 40 районов населенных пунктов. В частности это – Новоселка, Времовка Донецкой области; Железнодорожное, Гуляйполе, Каменское Запорожской области, а также Веселое, Берислав, Чернобаевка, Антоновка и Херсон.
На Севере ситуация без изменений
- На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
- Противник содержит подразделения вблизи государственной границы Украины и продолжает инженерное оборудование позиций. Формирование наступательных группировок не обнаружено.
- Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населённых пунктов Сумской, а также Харьковской областей.
В Херсонскую область прибыли представители ФСБ: какая ситуация на оккупированных территориях
Во многих школах Херсонской области оккупанты ввели обязательные так называемые "кадетские классы", начиная с первого класса. Для этих учащихся обязательно носить униформу и дополнительные занятия по "патриотическому" воспитанию.
Из-за дефицита учителей на работу принимают пророссийских местных жителей без педагогического образования, которым преимущественно более 50 лет. Для легализации в соответствии с российским законодательством, их автоматически зачисляют на заочную форму обучения в профильные вузы России.
Россия усилила фильтрационные меры на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей. В частности, в населенные пункты Песчановка и Пойма Херсонской области прибыли представители ФСБ.
Там производятся массовые обыски жилых помещений, проверка телефонов. Основное внимание оккупанты уделяют людям, чьи родственники выехали на неоккупированную часть Украины.