На помощь нашим бойцам отправили дополнительные силы. 24 Канал проанализировал карту от DeepState и данные Генштаба ВСУ, чтобы понять, какая ситуация сейчас на фронте.
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Наши защитники мужественно отражают вражеские атаки
Враг не оставляет попыток выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
За прошедшие сутки наши защитники отразили более 170 атак противника по этим направлениям.
Кроме того, в течение суток наша авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов. Также наши защитники сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".
В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили:
- 1 район сосредоточения противника,
- 2 склада боеприпасов,
- 3 других важных объекта врага.
Какая ситуация на направлениях
За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 21 авиационный и 14 ракетных ударов по гражданским объектам на Харьковщине, Полтавщине и Донбассе. Есть раненые среди мирного населения, поврежденные жилые многоэтажки и частные дома.
Оккупанты продолжают наступательные действия: смотрите карту
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирование наступательных группировок врага не обнаружено.
На Купянском и Лиманском направлениях враг вел наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная и Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. Успеха не имел.
На Бахмутском направлении враг продолжает наступать. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут и Ивановское. Вражеским обстрелам подверглись Бондарное, Железнянское, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Клещиевка, Часов Яр и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безрезультатные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Водяное, Невельское и Марьинка.
На Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется,
на отдельных участках пытается создать условия для перехода в наступление. Совершил артиллерийские обстрелы более 45 районов населенных пунктов.
В Генштабе добавляют, что в приграничных районах Белгородской области противник продолжает инженерное оборудование местности, устанавливает противотанковые заграждения.
Враг несет бешеные потери: последние новости
- Недельное сражение под Угледаром стало крупнейшим танковым сражением за время войны и стало сокрушительным поражением для россиян. Поля у Угледара буквально усеянные корпусами уничтоженной бронетехники россиян: подорванные на минах, пораженные артиллерией и уничтоженные противотанковыми ракетами.
- Бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев показали видео, на котором видно кладбище российских танков под Угледаром.
- Американские аналитики пришли к выводу, что потери личного состава России в Украине превысили ее суммарные потери во всех конфликтах после Второй мировой войны. Речь идет о 200-250 тысячах убитых и раненых.
- К слову, по состоянию на утро 1 марта удалось ликвидировать 149 890 российских бойцов. Заметим, что реальные цифры гораздо выше. Просто очень трудно точно подсчитать уничтоженных противников в зонах ведения активных боевых действий.