Соответствующее видео опубликовали бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Оккупанты получают изрядную порку от наших защитников.
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Танки загораются, как спичка
Судя по кадрам, захватчики пытались прорвать позиции наших воинов и наступать под Угледаром. Однако, как и ожидалось, у них ничего не вышло.
Воины ярко отработали по вражеским танкам: смотрите видео
"Черные Запорожцы" один за другим превращали российскую технику в металлолом. Только на одном месте скопилось с десяток уничтоженных танков. Следовательно, украинские поля становятся кладбищем для русской армии.
Напомним, что за минувшие сутки враг также потерял много техники. Нашим военным удалось превратить в лом 12 танков, 9 боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем и 1 РСЗО. А еще уничтожили 1 вертолет, 2 БПЛА оперативно-тактического уровня, 11 автомобилей и автоцистерн и 1 единицу спецтехники.
Успехи ВСУ на войне: последние новости
- С начала полномасштабного вторжения ряда "двухсотых" уже пополнили 147 470 российских военных. Только за сутки наши воины ликвидировали 650 окупантов.
- Основные усилия врага сосредоточены на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Только за 24 февраля подразделы Сил обороны отразили около 70 атак на этих направлениях.
- Наши воины в марте 2022 года, во время боев за село Мощун Киевской области, уничтожили по меньшей мере сотню российских десантников, морпехов и разведчиков. Это была элита оккупационной армии, которая должна была захватить Киев.