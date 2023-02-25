Соответствующее видео опубликовали бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев. Оккупанты получают изрядную порку от наших защитников.

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Танки загораются, как спичка

Судя по кадрам, захватчики пытались прорвать позиции наших воинов и наступать под Угледаром. Однако, как и ожидалось, у них ничего не вышло.

Воины ярко отработали по вражеским танкам: смотрите видео

"Черные Запорожцы" один за другим превращали российскую технику в металлолом. Только на одном месте скопилось с десяток уничтоженных танков. Следовательно, украинские поля становятся кладбищем для русской армии.

Напомним, что за минувшие сутки враг также потерял много техники. Нашим военным удалось превратить в лом 12 танков, 9 боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем и 1 РСЗО. А еще уничтожили 1 вертолет, 2 БПЛА оперативно-тактического уровня, 11 автомобилей и автоцистерн и 1 единицу спецтехники.

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