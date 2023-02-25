Відповідне відео опублікували бійці 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. Окупанти отримують добрячу прочуханку від наших захисників.

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Танки спалахують, мов сірник

Судячи з кадрів, загарбники намагались прорвати позиції наших воїнів та наступати під Вугледаром. Однак, як і очікувалось, у них нічого не вийшло.

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"Чорні Запорожці" один за одним перетворювали російську техніку на металолом. Лише на одному місці накопичилось з десяток знищених танків. Відтак, українські поля стають кладовищем для російської армії.

Нагадаємо, що за минулу добу ворог також втрати багато техніки. Нашим військовим вдалося перетворити на брухт 12 танків, 9 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем і 1 РСЗВ. А ще знищили 1 вертоліт, 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 11 автомобілів і автоцистерн і 1 одиницю спецтехніки.

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