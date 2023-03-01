Специалисты американского Центра стратегических и международных исследований отметили, что общие потери России в Украине убитыми и ранеными составляют от 200 до 250 тысяч человек. Эти цифры охватывают военных, сотрудников спецслужб, наемников ЧВК "Вагнера", боевиков "ДНР" и "ЛНР".

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В каких еще странах гибли россияне

В докладе экспертов говорится, что после окончания Второй мировой войны больше всего российских военных погибло:

в Афганистане – около 16 тысяч человек:

в Чечне – от 12 тысяч до 25 тысяч человек;

в Украине во время боев на Донбассе (до полномасштабной войны) – от 6-7 тысяч человек.

Интересно, что в Чечне Россия ежемесячно теряла в среднем от 95 до 185 солдат, а в Афганистане – от 130 до 145 солдат.

Статистика российских потерь / Фото CSIS

В течение первого года полномасштабной войны в Украине российская армия ежемесячно теряла в среднем от 5 до 5,8 тысяч военных.

Война в Украине принесла России наибольшие потери

Следовательно, среднее количество убитых российских военных в Украине минимум в 25 раз превышает ежемесячные потери в Чечне и в 35 раз превышает количество убитых в Афганистане.

Аналитики отмечают, что это лишь подчеркивает суровые реалии войны на истощение. Специалисты также добавляют, что темп потерь России гораздо выше, чем в любой советской либо российской войне после 1945 года.

Актуальные потери россиян по состоянию на 1 марта

По данным Генштаба ВСУ, удалось ликвидировать 149 890 российских захватчиков. Только за прошедшие сутки статистику потерь врага пополнили 650 бойцов.

С начала полномасштабного вторжения на сегодня, 1 марта, российская армия потеряла: