Специалисты американского Центра стратегических и международных исследований отметили, что общие потери России в Украине убитыми и ранеными составляют от 200 до 250 тысяч человек. Эти цифры охватывают военных, сотрудников спецслужб, наемников ЧВК "Вагнера", боевиков "ДНР" и "ЛНР".
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В каких еще странах гибли россияне
В докладе экспертов говорится, что после окончания Второй мировой войны больше всего российских военных погибло:
- в Афганистане – около 16 тысяч человек:
- в Чечне – от 12 тысяч до 25 тысяч человек;
- в Украине во время боев на Донбассе (до полномасштабной войны) – от 6-7 тысяч человек.
Интересно, что в Чечне Россия ежемесячно теряла в среднем от 95 до 185 солдат, а в Афганистане – от 130 до 145 солдат.
Статистика российских потерь / Фото CSIS
В течение первого года полномасштабной войны в Украине российская армия ежемесячно теряла в среднем от 5 до 5,8 тысяч военных.
Война в Украине принесла России наибольшие потери
Следовательно, среднее количество убитых российских военных в Украине минимум в 25 раз превышает ежемесячные потери в Чечне и в 35 раз превышает количество убитых в Афганистане.
Аналитики отмечают, что это лишь подчеркивает суровые реалии войны на истощение. Специалисты также добавляют, что темп потерь России гораздо выше, чем в любой советской либо российской войне после 1945 года.
Актуальные потери россиян по состоянию на 1 марта
По данным Генштаба ВСУ, удалось ликвидировать 149 890 российских захватчиков. Только за прошедшие сутки статистику потерь врага пополнили 650 бойцов.
С начала полномасштабного вторжения на сегодня, 1 марта, российская армия потеряла:
- танков – 3395 (+7),
- боевых бронированных машин – 6638 (+8),
- артиллерийских систем – 2393 (+10),
- РСЗО – 479 (+1),
- средств ПВО – 247 (+0),
- самолетов – 300 (+0),
- вертолетов – 288 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2055 (+4),
- крылатых ракет – 873 (+0),
- кораблей/катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 5257 (+5),
- специальной техники – 230 (+0).