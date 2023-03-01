Фахівці американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень зазначили, що загальні втрати Росії в Україні вбитими та пораненими становлять від 200 до 250 тисяч осіб. Ці цифри охоплюють військових, співробітників спецслужб, найманців ПВК "Вагнера", бойовиків "ДНР" та "ЛНР".
До теми "Бавовна" за розкладом: як і чому Росія втратила контроль над власним небом
В яких ще країнах гинули росіяни
У доповіді експертів йдеться, що після закінчення Другої світової війни найбільше російських військових загинуло:
- в Афганістані – близько 16 тисяч осіб:
- в Чечні – від 12 тисяч до 25 тисяч осіб;
- в Україні під час боїв на Донбасі (до повномасштабної війни) – від 6-7 тисяч осіб.
Цікаво, що у Чечні Росія щомісяця втрачала в середньому від 95 до 185 солдатів, а в Афганістані – від 130 до 145 солдатів.
Статистика російських втрат / Фото CSIS
Натомість протягом першого року повномасштабної війни в Україні російська армія щомісяця втрачала в середньому від 5 до 5,8 тисячі військових.
Війна в Україні принесла Росії найбільших втрат
Відтак, середня кількість убитих російських військових в Україні мінімум у 25 разів перевищує щомісячні втрати в Чечні й в 35 разів перевищує кількість убитих на місяць в Афганістані.
Аналітики зазначають, що це лише підкреслює суворі реалії війни на виснаження. Фахівці також додають, що темп втрат Росії набагато вищий, ніж у будь-якій радянській чи російській війні після 1945 року.
Актуальні втрати росіян станом на 1 березня
За даними Генштабу ЗСУ, вдалося ліквідувати 149 890 російських загарбників. Лиш за минулу добу статистику втрат ворога поповнили 650 бійців.
Від початку повномасштабного вторгнення станом на сьогодні, 1 березня, російська армія втратила:
- танків – 3395 (+7),
- бойових броньованих машин – 6638 (+8),
- артилерійських систем – 2393 (+10),
- РСЗВ – 479 (+1),
- засобів ППО – 247 (+0),
- літаків – 300 (+0),
- гелікоптерів – 288 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2055 (+4),
- крилатих ракет – 873 (+0),
- кораблів/катерів – 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5257 (+5),
- спеціальної техніки – 230 (+0).