Фахівці американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень зазначили, що загальні втрати Росії в Україні вбитими та пораненими становлять від 200 до 250 тисяч осіб. Ці цифри охоплюють військових, співробітників спецслужб, найманців ПВК "Вагнера", бойовиків "ДНР" та "ЛНР".

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В яких ще країнах гинули росіяни

У доповіді експертів йдеться, що після закінчення Другої світової війни найбільше російських військових загинуло:

в Афганістані – близько 16 тисяч осіб:

в Чечні – від 12 тисяч до 25 тисяч осіб;

в Україні під час боїв на Донбасі (до повномасштабної війни) – від 6-7 тисяч осіб.

Цікаво, що у Чечні Росія щомісяця втрачала в середньому від 95 до 185 солдатів, а в Афганістані – від 130 до 145 солдатів.

Статистика російських втрат / Фото CSIS

Натомість протягом першого року повномасштабної війни в Україні російська армія щомісяця втрачала в середньому від 5 до 5,8 тисячі військових.

Війна в Україні принесла Росії найбільших втрат

Відтак, середня кількість убитих російських військових в Україні мінімум у 25 разів перевищує щомісячні втрати в Чечні й в 35 разів перевищує кількість убитих на місяць в Афганістані.

Аналітики зазначають, що це лише підкреслює суворі реалії війни на виснаження. Фахівці також додають, що темп втрат Росії набагато вищий, ніж у будь-якій радянській чи російській війні після 1945 року.

Актуальні втрати росіян станом на 1 березня

За даними Генштабу ЗСУ, вдалося ліквідувати 149 890 російських загарбників. Лиш за минулу добу статистику втрат ворога поповнили 650 бійців.

Від початку повномасштабного вторгнення станом на сьогодні, 1 березня, російська армія втратила: