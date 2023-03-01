Лише за минулу добу російська армія втратила 650 вояк та багато техніки. У Генштабі уточнили, що через інтенсивність боїв статистика уточнюється.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення станом на сьогодні, 1 березня, російська армія втратила:

танків – 3395 (+7),

бойових броньованих машин – 6638 (+8),

артилерійських систем – 2393 (+10),

РСЗВ – 479 (+1),

засобів ППО – 247 (+0),

літаків – 300 (+0),

гелікоптерів – 288 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2055 (+4),

крилатих ракет – 873 (+0),

кораблів/катерів – 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 5257 (+5),

спеціальної техніки – 230 (+0).



Актуальні втрати ворога / Генштаб ЗСУ

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