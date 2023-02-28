Зазначають, що днями ворог розпочав масований штурм позицій українських захисників у районі Мар'їнки. Але окупантам завадили мужність і військова вправність десантників ЗСУ.
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Уміло застосовуючи маневр, постійно змінюючи вогневі позиції, військовослужбовець протитанкового резерву за допомогою американського протитанкового комплексу Javelin знищив 8 одиниць бронетехніки,
– розповіли в ДШВ.
Справу завершила артилерія 79-ї бригади, яка потужно вдарила по іншій бронетехніці російських вояк. А точний вогонь зі стрілецької зброї з піхоти по противнику не залишив загарбникам жодних шансів на успіх.
В цьому важкому бою було знищено 5 танків і 7 БМП противника.
Феноменальна робота українського десантника: відео