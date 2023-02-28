Отмечают, что на днях враг приступил к массированному штурму позиций украинских защитников в районе Марьинки. Но оккупантам помешали мужество и военная сноровка десантников ВСУ.

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Умело применяя маневр, постоянно меняя огневые позиции, военнослужащий противотанкового резерва с помощью американского противотанкового комплекса Javelin уничтожил 8 единиц бронетехники.

– рассказали в ДШУ.

Дело завершила артиллерия 79-й бригады, мощно ударившей по другой бронетехнике российских воинов. А точный огонь из стрелкового оружия из пехоты по противнику не оставил захватчикам никаких шансов на успех.

В этом тяжелом бою было уничтожено 5 танков и 7 БМП противника.

Феноменальная работа украинского десантника: видео

Внимание! По данным Генштаба ВСУ, Россия в войне против Украины потеряла уже 3388 танков и 6630 боевых бронемашин. Потери личного состава достигли 149 240 военных, за прошедшие сутки было ликвидировано 550 окупантов.