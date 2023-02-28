Об этом 24 Каналу рассказал боец легиона "Свобода" Константин Денисов. По его словам, задача оккупантов на Запорожском направлении – взять под контроль ряд населенных пунктов вблизи линии фронта. А главная цель – выйти на административные границы области.

К теме Угледар не научил: где на этот раз россияне решили "повторить"

Оккупанты уже пробовали штурмовать, но были уничтожены

Как отметил Денисов, оккупанты активно используют сухопутный коридор из Крыма в Ростовскую область для завоза подкрепления, снаряжения и дронов. Известно, что они собираются расширять существующие трассы для увеличения грузопотоков.

На самом фронте у россиян хватает живой силы, однако оно регулярно сокращается. Преимущественно оккупанты штурмуют взводами, а 1 – 2 раза на его участке пытались сделать это при поддержке бронетехники. Однако она вся сгорела в боях.

Первая серьезная атака закончилась для россиян кучей раненых. А вторая – подавляющее количество было уничтожено. Есть определенные особенности местности, позволяющие сдерживать наступательные действия российских захватчиков. Но давайте без подробностей,

– заметил военный.

Военный рассказал о ситуации на Запорожье: смотрите видео

Не объявляйте публично данные о пленных

Денисов настойчиво просит всех граждан – не стоит распространять информацию о попавших в плен украинских военных. Враг это использует для шантажа родственников.

Утром в очередной раз увидел пост о попавшем в плен парне из Запорожья. Полностью информацию раскрыли. Вы только вред делаете. Чем больше о них молчат – тем больше шансов, что ребята вернутся домой живые,

– подчеркнул военный.

Свежие потери врага: что известно