Об этом 24 Каналу рассказал боец легиона "Свобода" Константин Денисов. По его словам, задача оккупантов на Запорожском направлении – взять под контроль ряд населенных пунктов вблизи линии фронта. А главная цель – выйти на административные границы области.
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Оккупанты уже пробовали штурмовать, но были уничтожены
Как отметил Денисов, оккупанты активно используют сухопутный коридор из Крыма в Ростовскую область для завоза подкрепления, снаряжения и дронов. Известно, что они собираются расширять существующие трассы для увеличения грузопотоков.
На самом фронте у россиян хватает живой силы, однако оно регулярно сокращается. Преимущественно оккупанты штурмуют взводами, а 1 – 2 раза на его участке пытались сделать это при поддержке бронетехники. Однако она вся сгорела в боях.
Первая серьезная атака закончилась для россиян кучей раненых. А вторая – подавляющее количество было уничтожено. Есть определенные особенности местности, позволяющие сдерживать наступательные действия российских захватчиков. Но давайте без подробностей,
– заметил военный.
Военный рассказал о ситуации на Запорожье: смотрите видео
Не объявляйте публично данные о пленных
Денисов настойчиво просит всех граждан – не стоит распространять информацию о попавших в плен украинских военных. Враг это использует для шантажа родственников.
Утром в очередной раз увидел пост о попавшем в плен парне из Запорожья. Полностью информацию раскрыли. Вы только вред делаете. Чем больше о них молчат – тем больше шансов, что ребята вернутся домой живые,
– подчеркнул военный.
Свежие потери врага: что известно
- Украинские военные продолжают мощно уничтожать российских оккупантов. Так, по состоянию на 28 февраля ВСУ уже ликвидировали 149 240 захватчиков.
- К примеру, за минувшие сутки, 27 февраля, удалось уничтожить еще 550 российских оккупантов.
- Кроме того, Россия уже потеряла 3388 танков, 6630 боевых бронированных машин, 2383 артиллерийских систем, 478 РСЗО, 300 самолетов и т.д.