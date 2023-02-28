Про це 24 Каналу розповів боєць легіону "Свобода" Костянтин Денисов. За його словами, завдання окупантів на Запорізькому напрямку – взяти під контроль низку населених пунктів поблизу лінії фронту. А головна мета – вийти на адміністративні межі області.
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Окупанти вже пробували штурмувати, але були знищені
Як наголосив Денисов, окупанти активно використовують сухопутний коридор з Криму до Ростовської області для завезення підкріплення, спорядження та дронів. Відомо, що вони збираються розширювати наявні траси для збільшення вантажопотоків.
На самому фронті в росіян вистачає живої сили, однак воно регулярно скорочується. Переважно окупанти штурмують взводами, а 1 – 2 рази на його ділянці намагалися зробити це за підтримки бронетехніки. Однак вона вся згоріла в боях.
Перша серйозна атака закінчилася для росіян купою поранених. А друга – переважна кількість була знищена. Є певні особливості місцевості, які дозволяють стримувати наступальні дії російських загарбників. Але давайте без подробиць,
– зауважив військовий.
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Не оголошуйте публічно дані про полонених
Денисов настирливо просить усіх громадян – не варто поширювати інформацію про українських військових, які потрапили в полон. Ворог це використовує для шантажу родичів.
Зранку в черговий раз побачив пост про хлопця із Запоріжжя, який потрапив в полон. Повністю інформацію розкрили. Ви тільки шкоду робите. Чим більше про них мовчать – тим більше шансів, що хлопці повернуться додому живі,
– наголосив військовий.
Свіжі втрати ворога: що відомо
- Українські військові продовжують потужно знищувати російських окупантів. Так, станом на 28 лютого ЗСУ вже ліквідували аж 149 240 загарбників.
- До прикладу, за минулу добу, 27 лютого, вдалося знищити ще 550 російських окупантів.
- Крім того, Росія вже втратила 3388 танків, 6630 бойових броньованих машин, 2383 артилерійських систем, 478 РСЗВ, 300 літаків тощо.