Про це 24 Каналу розповів боєць легіону "Свобода" Костянтин Денисов. За його словами, завдання окупантів на Запорізькому напрямку – взяти під контроль низку населених пунктів поблизу лінії фронту. А головна мета – вийти на адміністративні межі області.

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Окупанти вже пробували штурмувати, але були знищені

Як наголосив Денисов, окупанти активно використовують сухопутний коридор з Криму до Ростовської області для завезення підкріплення, спорядження та дронів. Відомо, що вони збираються розширювати наявні траси для збільшення вантажопотоків.

На самому фронті в росіян вистачає живої сили, однак воно регулярно скорочується. Переважно окупанти штурмують взводами, а 1 – 2 рази на його ділянці намагалися зробити це за підтримки бронетехніки. Однак вона вся згоріла в боях.

Перша серйозна атака закінчилася для росіян купою поранених. А друга – переважна кількість була знищена. Є певні особливості місцевості, які дозволяють стримувати наступальні дії російських загарбників. Але давайте без подробиць,

– зауважив військовий.

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Не оголошуйте публічно дані про полонених

Денисов настирливо просить усіх громадян – не варто поширювати інформацію про українських військових, які потрапили в полон. Ворог це використовує для шантажу родичів.

Зранку в черговий раз побачив пост про хлопця із Запоріжжя, який потрапив в полон. Повністю інформацію розкрили. Ви тільки шкоду робите. Чим більше про них мовчать – тим більше шансів, що хлопці повернуться додому живі,

– наголосив військовий.

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