Лише за минулу добу російська армія втратила 550 вояк, а також багато техніки. У Генштабі уточнили, що через інтенсивність боїв статистика уточнюється.

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Актуальна статистика втрат ворога

Від початку повномасштабного вторгнення станом на сьогодні, 28 лютого, російська армія втратила:

танків – 3388 (+3);

бойових броньованих машин – 6630 (+9);

артилерійських систем – 2383 (+3);

РСЗВ – 478 (+3);

засоби ППО – 247 (+0);

літаків – 300 (+0);

гелікоптерів – 288 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2051 (+3);

крилаті ракети – 873 (+0);

кораблі /катери – 18 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 5252 (+4);

спеціальна техніка – 230 (+0).



Втрати росіян в особовому складі та техніці станом на 28 лютого

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