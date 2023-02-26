Так, лише поблизу Бахмута щодня російські загарбники втрачають по 500 солдатів убитими. Про це розповів в інтерв'ю західному ЗМІ Олексій Резніков.
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Божевільна тактика окупантів
І усе це заради того, щоб загарбати кілька метрів української землі. Саме через такі дії окупантів їхній наступ в Україні називають не масштабним, а повзучим. Також Резніков відзначив й божевільну тактику росіян – заради досягнення своїх цілей вони посилають проти українців "хвилі "вагнерівців" або колишніх полонених".
Наприклад, у Бахмуті. Двадцять із них нападають на наші позиції, і ми їх убиваємо. Через деякий час приходять ще двадцять, і ще двадцять, у безперервному циклі,
– розповів він.
Резніков сказав, що за даними українського генерала на східному фронті, через таку спробу ведення війни загарбники щодня втрачають поблизу Бахмута 500 убитими і 900 пораненими.
Бахмут – це опорний пункт
В інтерв'ю Олексій Резніков також підкреслив, що Бахмут сьогодні є опорним пунктом. Він залишається однією з найгарячіших точок фронту.
Бахмут – це опорний пункт, точка на лінії фронту, яку ми захищаємо, щоб, знищивши її, зменшити можливості противника для наступу,
– сказав міністр оборони України.
Як повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, для росіян завоювання Бахмута стало питанням принципу. За його словами, це місто є символ неймовірної української мужності та водночас неспроможності російської армії показати великі стратегічні досягнення.
Що відбувається на Бахмутському напрямку
- Ввечері 26 лютого у Генштабі повідомили, що на Бахмутському напрямку окупанти здійснили декілька безрезультатних наступальних атак. Через це обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів.
- Натомість прикордонники в ближньому бою ліквідували штурмову групу росіян поблизу Бахмута. В бою вони ліквідували 9 загарбників, а 5 "відправили до лікарень".
- 23 лютого військовий експерт Олег Жданов розповів, що найбільш жорстокі бої йдуть у східній частині Бахмута. На південь та північ від міста ж ситуація контрольована.