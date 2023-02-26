Власне, в офіційному повідомленні ДПСУ йдеться, що 9 росіян нашим захисникам вдалось "задвохсотити" та ще та 5 – відправити на лави "300-тих". Зауважимо, що загалом від початку широкомасштабної війни ЗСУ знищили 148 130 окупантів.

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Працювала штурмова група ДПСУ

Слід сказати, що кожного дня путінські вояки обстрілюють позиції нашої армії та об'єкти цивільної інфраструктури на Бахмутському напрямку фронту. Водночас ця операція зі знищення прикордонниками штурмової групи "другої армії світу" засвідчує, що наші Збройні Сили – найкращі.

Упродовж доби окупанти обстрілювали з артилерії й танків наші опорні пункти.

Прикордонники завдавали удару по противнику з кулеметів, гранатометів та мінометів. В результаті, одну зі штурмових груп бійці Держприкордонслужби ліквідували у ближньому бою,

– написали в пресслужбі.

Окрім того, там констатували, що це вдалось зробити за підтримки аеророзвідки.

Путін пачками втрачає своїх солдатів

На сайті Міністерства оборони Великої Британі 26 лютого з'явилось повідомлення, у якому йдеться про те, що українська армія розбила ворожу бригаду під Вугледаром на Донеччині. Зокрема, там мовиться, що ця, – ймовірно, 155-а бригада морської піхоти – є "елітним" батальйоном Росії.

Також аналітики The Wall Street Journal констатували, що президент держави-терористки Владімір Путін чітко усвідомлює невдачі на полі бою своїх вояків. За словами експертів, диктатор зараз дуже наляканий, використовує будь-яку можливість, аби досягти хоч якогось успіху, проте завдяки ЗСУ йому цього не вдається зробити.

Власне, про які перемоги може йтися, коли Росія без упину втрачає свій особовий склад та техніку. До речі, не так давно стало відомо, другий за цей тиждень штурмовик Су-25 противника – просто-таки розбився.

Наостанок до цієї теми згадаємо, що днями була річниця від початку повномасштабного вторгнення. Втрати окупантів від 24 лютого 2022 – вражають.



Втрати ворога за рік широкомасштабної війни / Картинка 24 Каналу