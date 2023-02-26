У WSJ заявили, що допомога Україні суттєво зростає. США, Канада та країни Європи вже надали допомоги на приблизно 120 мільярдрів доларів.
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Країни світу вже розуміють: якщо продемонструвати слабкість у відповідь на звірства Путіна та російських окупантів, це заоохотить бункерного діда йти далі.
Вже зрозуміло, що війна Росії з Україною змінить Європу, як це колись зробила Друга світова війна. На карту поставлена безпека України та й загалом усього цивілізованого світу.
ЗСУ зруйнували міф про "другу армію світу". Невдовзі Україна отримає більше зброї, аніж поставили за весь 2022 рік.
Росії завдали колосальних втрат
- Станом на 26 лютого країна-терористка втратила вже 148 130 російських окупантів. Окрім того, знищили чимало ворожої техніки. Зокрема, колосальних втрат Росія зазнала під Вугледаром в Донецькій області.
- Росії абсолютно байдуже на свої втрати, які зростають щодня. Від родичів ліквідованих окупантів намагаються відкупитися їжею та засобами гігієни.