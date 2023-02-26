В WSJ заявили, что помощь Украине существенно растет. США, Канада и страны Европы уже оказали помощь на примерно 120 миллиардов долларов.
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Страны мира уже понимают: если продемонстрировать слабость в ответ на зверства Путина и российских окупантов, это поощрит бункерного деда идти дальше.
Понятно, что война России с Украиной изменит Европу, как это когда-то сделала Вторая мировая война. На карту поставлена безопасность Украины и всего цивилизованного мира.
ВСУ разрушили миф о "второй армии мира". Вскоре Украина получит больше оружия, чем за весь 2022 год.
России нанесли колоссальные потери
- По состоянию на 26 февраля страна-террористка потеряла уже 148 130 российских оккупантов. Кроме того, уничтожили немало вражеской техники. В частности, колоссальные потери Россия понесла под Угледаром в Донецкой области.
- России абсолютно безразлично свои возрастающие ежедневно потери. От родственников ликвидированных окупантов пытаются откупиться едой и средствами гигиены.