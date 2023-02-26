Такое мнение 24 Каналу выразил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, сейчас в США откладывают переговоры по поставке Украине истребителей F-16
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Военные аналитики из Штатов говорят о том, что именно сейчас Украине прежде всего нужны танки, бронетехника, системы ПВО. Впрочем, как отметил Мусиенко, есть достаточно существенные аргументы, почему Украине нужны самолеты F-16 и как они исправят ситуацию в поле боя.
"Для аргументации можно использовать западные военные доктрины, прежде всего, доктрины США, где также прописана важность авиации", – сказал военный эксперт.
Почему самолеты важны для Украины
Мусиенко подчеркнул, что Украине нужно господство в небе.
F-16 были бы способны вместе с противорадарными ракетами HARM и другими средствами обеспечить нам господство в небе над Украиной, в частности, над большей частью временно оккупированных территорий. Мы могли бы сносить укрепленные позиции противника. Авиация – это дополнительное и достаточно серьезное усиление,
– отметил военный эксперт.
Руководитель Центра военно-правовых исследований отметил, что большую роль на поле боя играют HIMARS и западная артиллерия, с помощью которой ВСУ ведут защитную войну на Востоке, существенно уничтожая силы врага.
"Но авиация также играет свою роль, поэтому она важна", – отметил военный эксперт.
Александр Мусиенко рассказал о перспективах предоставления авиации Украине: смотрите видео
Мы не услышали категорического "Нет"
Руководитель Центра военно-правовых исследований добавил, что в заявлении президента США Джо Байдена есть положительные моменты для Украины.
Мы не услышали категорического "Нет" по самолетам. То есть, не было такого, что Запад вообще отказывается рассматривать запрос Украины о предоставлении авиации,
– отметил Мусиенко.
Он напомнил, что похожую историю Украина имела также с предоставлением танков, когда этот вопрос решался в несколько этапов и Киев получал несколько отказов. Военный эксперт считает, что так же ситуация будет развиваться и с истребителями.
Переговоры продолжатся
Мусиенко отметил, что это еще не конец, и переговоры об авиации никто не будет прекращать, по крайней мере, с украинской стороны.
Опыт сотрудничества с Западом свидетельствует, что когда присутствует диалог, когда идет аргументированная позиция, в конце концов приходит время и нас слышат,
– сказал военный эксперт.
Украина будет искать разные аргументы, чтобы убедить союзников, почему авиация нужна нам как можно быстрее.
F-16 для Украины: коротко
- Во время пресс-конференции, посвященной годовщине полномасштабного вторжения, Владимир Зеленский прокомментировал вопрос передачи Украине F-16. По его словам, есть ощущение, что 3 европейских страны могут предоставить нам истребители и тренировать пилотов.
- В частности, Польша готова проводить обучение для наших пилотов на F-16. Однако, как подчеркнул премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, этот вопрос следует согласовать в более широкой коалиции, то есть вместе с партнерами.
- Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что Украина может получить истребители пятого поколения от США По ее словам, важно сделать наше государство обороноспособным после победы в войне. Это позволит минимизировать риски того, что Россия решится наступать снова.
- Однако, как отмечают в Штатах, истребители пятого поколения Украина получит в будущем. Речь идет о долгосрочном сотрудничестве и усилении нашей армии.