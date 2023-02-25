В интервью президент США четко ответил на вопрос, касающийся передачи Украине истребителей F-16. По его словам, предоставление нашему государству такого вооружения не актуально.

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Украина не получит F-16

Джо Байден отметил, что Владимир Зеленский пока не нуждается в американских истребителей F-16.

Теперь ему не нужны F-16. Пока я исключаю это (предоставление истребителей – 24 Канал),

– подчеркнул Байден.

Заметим, что во время пресс-конференции, посвященной годовщине полномасштабного вторжения, Владимир Зеленский тоже прокомментировал вопрос передачи Украине F-16. По его словам, есть ощущение, что три европейские страны могут предоставить нам истребители и тренировать пилотов.

Моя встреча с премьером Британии дает ответ, есть ли у Украины шанс получить высококачественные самолеты. Мы открываем тренировки с Великобританией. Сегодня (24 февраля – 24 Канал) у меня была встреча с премьером Польши Моравецким – мы открываем возможность обучения на F-16. У нас есть разговоры, переговоры,

– заметил президент Украины.

Что касается учений в Польше, то Моравецкий назвал одно "но". По его словам, соответствующий вопрос необходимо будет согласовать в более широкой коалиции совместно с партнерами. В то же время он отметил, что очень важно сделать небо над Украиной безопасным.

Британия подталкивает партнеров

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес решил немного ускорить решение союзников в Европе. Он призвал их передать Украине истребители советского образца. Взамен пообещал передать им британские самолеты.

Таким образом, наше государство может получить МиГ-29 и Су-24. Существенное преимущество в этом случае состоит в том, что нашим военным уже не нужно проходить обучение на этих самолетах. Но есть и недостаток: не так уж много государств Европы имеют на вооружении эти советские истребители. А нам нужно явно не несколько самолетиков, чтобы защитить небо над Украиной.