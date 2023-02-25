На годовщину с начала полномасштабного вторжения России в наше государство – то есть 24 февраля – стало известно, что Правительство США вместе с Агентством США по международному развитию (USAID) и Министерством финансов предоставит Украине помощь в размере 10 миллиардов долларов США.
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Инициативу поддержали обе партии парламента
Заметим, что принятие этого решения стало возможным благодаря поддержке в Конгрессе как республиканцев, так и демократов.
Эти средства крайне важны для Украины, поскольку она защищает себя от России. Поддержка гарантирует, что украинское правительство может продолжать удовлетворять критические потребности своих граждан, в частности в отраслях здравоохранения, образования и службы экстренной помощи,
– говорится в официальном сообщении.
В то же время там указано, что экономическая помощь США помогла сплотить другие страны – Японию, Канаду и Великобританию – и заверить их в том, что нашему государству крайне необходима финансовая поддержка.
Нужно, кроме того, акцентировать на строчках из официального сообщения правительства США, в которых говорится, что Соединенные Штаты остаются преданными в поддержке Украины. Собственно, для помощи нашему государству Вашингтон будет только усиливать сотрудничество с партнерами.
Военная помощь от Запада: последние новости
- 24 февраля 2023 года первые четыре польских танка Leopard 2 прибыли в Украину. Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.
- Кроме того, Пентагон США в годовщину с начала полномасштабного вторжения объявил крупный пакет военной помощи Украине в размере около 2 миллиардов долларов.
- Также премьер-министр Канады Джастин Трюдо говорил, что его государство передаст Украине еще 4 танка Leopard.