На годовщину с начала полномасштабного вторжения России в наше государство – то есть 24 февраля – стало известно, что Правительство США вместе с Агентством США по международному развитию (USAID) и Министерством финансов предоставит Украине помощь в размере 10 миллиардов долларов США.

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Инициативу поддержали обе партии парламента

Заметим, что принятие этого решения стало возможным благодаря поддержке в Конгрессе как республиканцев, так и демократов.

Эти средства крайне важны для Украины, поскольку она защищает себя от России. Поддержка гарантирует, что украинское правительство может продолжать удовлетворять критические потребности своих граждан, в частности в отраслях здравоохранения, образования и службы экстренной помощи,

– говорится в официальном сообщении.

В то же время там указано, что экономическая помощь США помогла сплотить другие страны – Японию, Канаду и Великобританию – и заверить их в том, что нашему государству крайне необходима финансовая поддержка.

Обратите внимание! Правительство США работает с Конгрессом, чтобы предоставить Украине дополнительные 250 миллионов долларов, которые будут направлены на ремонт электросетей. Упомянем также, что за последний год Вашингтон уже выделил около 270 миллионов долларов на эти нужды.

Нужно, кроме того, акцентировать на строчках из официального сообщения правительства США, в которых говорится, что Соединенные Штаты остаются преданными в поддержке Украины. Собственно, для помощи нашему государству Вашингтон будет только усиливать сотрудничество с партнерами.

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