В день полномасштабного вторжения России в Украину премьер-министр Канады выступил с речью на пресс-конференции в Торонто. Во время специального брифинга Джастин Трюдо заявил, что Канада предоставит Украине больше танков Leopard 2.

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О каком количестве танков идет речь

По словам премьер-министра Канады, в рамках военной помощи Украина получит еще четыре танка Leopard 2. Также защитники получат ремонтно-восстановительное транспортное средство

Сегодня Канада объявляет новую военную помощь друзьям в Украине. Мы передадим четыре дополнительных танка Leopard 2 Вооруженным Силам Украины, а также одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину,

– сказал он.

Не танками едиными

Однако не только это вооружение предоставит Украине западный партнер. Также Трюдо заявил, что военные нашего государства также получат пять тысяч боеприпасов калибра 155 миллиметров.

(Они – 24 Канал) помогут ВСУ продолжить борьбу за свободу и территориальную целостность Украины,

– подчеркнул премьер-министр Канады.

Таким образом, в общей сложности Канада передаст восемь танков Leopard 2, первый из которых уже прибыл в Польшу. В целом объем предоставленной Канадой финансовой, гуманитарной, военной и другой помощи Украине от 24 февраля 2022 года превысил 5 миллиардов канадских долларов.

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