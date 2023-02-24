В день полномасштабного вторжения России в Украину премьер-министр Канады выступил с речью на пресс-конференции в Торонто. Во время специального брифинга Джастин Трюдо заявил, что Канада предоставит Украине больше танков Leopard 2.
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О каком количестве танков идет речь
По словам премьер-министра Канады, в рамках военной помощи Украина получит еще четыре танка Leopard 2. Также защитники получат ремонтно-восстановительное транспортное средство
Сегодня Канада объявляет новую военную помощь друзьям в Украине. Мы передадим четыре дополнительных танка Leopard 2 Вооруженным Силам Украины, а также одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину,
– сказал он.
Не танками едиными
Однако не только это вооружение предоставит Украине западный партнер. Также Трюдо заявил, что военные нашего государства также получат пять тысяч боеприпасов калибра 155 миллиметров.
(Они – 24 Канал) помогут ВСУ продолжить борьбу за свободу и территориальную целостность Украины,
– подчеркнул премьер-министр Канады.
Таким образом, в общей сложности Канада передаст восемь танков Leopard 2, первый из которых уже прибыл в Польшу. В целом объем предоставленной Канадой финансовой, гуманитарной, военной и другой помощи Украине от 24 февраля 2022 года превысил 5 миллиардов канадских долларов.
Военная помощь от Канады: последние новости
- 18 января Канада и Латвия объявили о новой военной помощи. В нее, в частности, вошли 200 бронеавтомобилей Senator APC на сумму примерно 90 миллионов канадских долларов.
- Также в конце января Канада объявила о передаче четырех танков Leopard 2 из своего арсенала. Также объявили о направлении канадских военнослужащих для обучения украинским экипажам, которые будут использовать эти танки.
- 20 января заявили и о том, что Киеву передадут и ЗРК NASAMS. Они – большая инвестиция в способность Украины защищать свое небо.