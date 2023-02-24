У день повномасштабного вторгнення Росії в Україну прем’єр-міністр Канади виступив з промовою на пресконференції в Торонто. Під час спеціального брифінгу Джастін Трюдо заявив, що Канада надасть Україні більше танків Leopard 2.
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Про яку кількість танків йдеться
За словами прем’єр-міністра Канади, у межах військової допомоги Україна отримає ще чотири танки Leopard 2. Також захисники отримають ремонтно-відновлювальний транспортний засіб
Сьогодні Канада оголошує нову військову допомогу друзям в Україні. Ми передамо чотири додаткові танки Leopard 2 Збройним Силам України, а також одну броньовану ремонтно-евакуаційну машину,
– сказав він.
Не танками єдиними
Однак не лише це озброєння надать Україні західний партнер. Також Трюдо заявив, що військові нашої держави також отримають 5 тисяч боєприпасів калібру 155 міліметрів.
(Вони – 24 Канал) допоможуть ЗСУ продовжити боротьбу за свободу й територіальну цілісність України,
– підкреслив прем’єр-міністр Канади.
Таким чином, загалом Канада передасть вісім танків Leopard 2, перший з яких уже прибув до Польщі. Загалом обсяг наданої Канадою фінансової, гуманітарної, військової та іншої допомоги Україні від 24 лютого 2022 року перевищив 5 мільярдів канадських доларів.
Військова допомога від Канади: останні новини
- 18 січня Канада та Латвія оголосили про нову військову допомогу. До неї, зокрема, увійшли 200 бронеавтомобілів Senator APC на суму приблизно 90 мільйонів канадських доларів.
- Також наприкінці січня Канада оголосила про передачу чотирьох танків Leopard 2 зі свого арсеналу. Також оголосили про направлення канадських військовослужбовців для навчання українських екіпажів, які будуть використовувати ці танки.
- 20 січня заявили й про те, що Києву передадуть й ЗРК NASAMS. Вони є великою інвестицією в здатність України захищати своє небо.