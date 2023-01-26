Танки допоможуть ЗСУ, які борються за свободу та суверенітет своєї країни. Про це заявила міністерка оборони Канади Аніта Ананд.

До речі Понад 100 танків для ЗСУ від світу: які країни та скільки бойових машин передадуть

Ці високоякісні броньовані машини дають солдатам тактичну перевагу на полі бою завдяки своїй чудовій мобільності, вогневій потужності та живучості,

– додала Ананд.

Міністерка також оголосила про направлення канадських військовослужбовців для навчання українських екіпажів, які будуть використовувати ці танки. Однак не уточнила, куди саме їх направлять.

Leopard – це ще не все

Ананд також сказала, що Оттава передасть запасні частини та боєприпаси. Ба більше, вона залишила відкритою можливість надсилання нових танків Leopard у майбутньому.

Ці 4 танки, за словами чиновниці, відправлять в Україну "найближчими тижнями".

ЗСУ отримають сотню танків

Україна від Європи отримає орієнтовно 80 основних бойових танків Leopard на два батальйони. Зокрема, важку техніку до Києва відправить Німеччина разом з Іспанією, Нідерландами та Фінляндією. Мовиться про Leopard 2A6.

Крім того, США передадуть Україні 31 бойовий танка M1 Abrams.