Танки помогут ВСУ, борющимся за свободу и суверенитет своей страны. Об этом заявила министерша обороны Канады Анита Ананд.

Более 100 танков для ВСУ от мира: какие страны и сколько боевых машин передадут

Эти высококачественные бронированные машины дают солдатам тактическое преимущество на поле боя благодаря своей великолепной мобильности, огневой мощи и живучести.

– добавила Ананд.

Министр также объявила о направлении канадских военнослужащих для обучения украинских экипажей, которые будут использовать эти танки. Однако не уточнила, куда именно их направят.

Leopard – это еще не все

Ананд сказала, что Оттава передаст запасные части и боеприпасы. Более того, она оставила открытой возможность отправки новых танков Leopard в будущем.

Эти 4 танка, по словам чиновницы, отправят в Украину "в ближайшие недели".

ВСУ получат сотню танков

Украина от Европы получит ориентировочно 80 основных боевых танков Leopard на два батальона. В частности, тяжелую технику в Киев отправит Германия вместе с Испанией, Нидерландами и Финляндией. Речь идет о Leopard 2A6.

Кроме того, США передадут Украине 31 боевой танк M1 Abrams.