Військова допомога від Канади

Міністр оборони Канади Аніта Ананд повідомила на брифінгу 18 січня у Києві, що Канада продовжує підтримувати Україну і в новому пакеті допомоги передає ЗСУ 200 броньованих автомобілів Senator APC на суму приблизно 90 мільйонів канадських доларів, повідомляє 24 Канал.

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За словами Ананд, бронеавтомобілі обладнані насамперед для безпечного перевезення військовослужбовців та екстреної медичної евакуації поранених, але на них також може бути встановлено озброєння, за потреби.



Senator APC – бронеавтомобілі, які передасть Канада / Фото Roshel Defense Solutions

Допомога від Латвії

Цього тижня Україну відвідала також міністерка оборони Інара Мурнієце. Під час зустрічі з очільником Міноборони Олексієм Резніковим вони детально обговорили ефективність уже наданої Латвією підтримки та заплановані поставки військової підтримки Україні.

А також рішення найближчим часом відправити в Україну нові партії військової підтримки – зенітно-ракетні комплекси Stinger, гелікоптери, кулемети з боєприпасами і безпілотні літальні апарати.

Латвія і цьогоріч продовжить навчання солдатів ЗСУ різного рівня, планується збільшити інтенсивність навчання і навчити щонайменше удвічі більше українців, як ми це робили у 2022 році,

– сказала Мурнієце.

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