Відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц веде перемовини з союзниками. Як він заявив, спільно обговорюють можливість передачі Україні важких танків. Водночас він зазначив, що будь-які оголошення повинні узгоджувати з іншими.

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Шольц за колективну відповідальність

Я завжди думаю про ситуацію. Ми завжди діємо разом із нашими союзниками та друзями — ми ніколи не йдемо поодинці,

– зауважив Шольц.

Таким чином він продовжує намагатися переводити відповідальність з площини особистої на колективну. Але це досить дивно, якщо враховувати той факт, що низка країн уже буквально тиснуть на Шольца, щоб він дав зелене світло. Нагадаємо, що без дозволу Німеччини жодна країна не може надати Україні німецькі танки Leopard.

Зауважимо, що Олаф Шольц мав розмову з Джо Байденом. Це підтвердили у Білому домі. Вони обговорювали допомогу нашій державі у протистоянні російській агресії.

Лідери обговорили незмінну підтримку України і засудили агресію Росії. Президент Байден і канцлер Шольц обговорили допомогу Україні, що триває,

– йдеться в повідомленні.

Шольца критикували та тиснули на нього

У виданні нагадують, що на Шольца постійно тиснуть союзники. Вони закликають його відправити Києву танки найближчим часом. Зараз це особливо важливо з урахуванням можливого посилення бойових дій навесні.

Також канцлера Німеччини критикували за його політику обережності. Він упродовж багатьох місяців утримувався від передання нашій державі важкого озброєння. І це він пояснював страхом спровокувати Путіна на "ескалацію конфлікту".

Україна отримає нову допомогу від Німеччини

Напередодні стало відомо, що Шольц погодився надіслати Україні 40 бойових машин Marder. Крім того, наша держава отримає систему ЗРК Patriot. Її нам передадуть спільно зі США. Втім, з танками Leopard канцлер дещо затягує.

Ми підтримуємо Україну стільки, скільки буде потрібно, усіма засобами, які ми можемо використати,

– зазначив він.

Також канцлер додав, що його мета – уникнути війни між Росією та НАТО. Але чим більше Німеччина зволікає, тим вищі шанси, що військам Альянсу таки доведеться брати участь у війні. Бодай тому, що загроза зберігається для країн Балтії, а також Польщі.

Нагадаємо, що Україна отримає від Великої Британії ескадрилью танків Challenger 2. Це підтвердив міністр оборони країни Бен Воллес. Ця зброя допоможе нашій державі прискорити успіхи на полі бою та наблизити нас до перемоги.