Известно, что канцлер Германии Олаф Шольц ведет переговоры с союзниками. Как заявил он, совместно обсуждают возможность передачи Украине тяжелых танков. В то же время он отметил, что любые объявления должны согласовываться с другими.

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Шольц за коллективную ответственность

Я всегда думаю о ситуации. Мы всегда действуем вместе с нашими союзниками и друзьями — мы никогда не идем в одиночку,

– заметил Шольц.

Таким образом он продолжает пытаться переводить ответственность с личной плоскости на коллективную. Но это довольно странно, если учитывать тот факт, что ряд стран уже буквально давят на Шольца, чтобы он дал зеленый свет. Напомним, что без разрешения Германии ни одна страна не может предоставить Украине германские танки Leopard.

Заметим, что Олаф Шольц беседовал с Джо Байденом. Это подтвердили в Белом доме. Они обсуждали помощь нашему государству в противостоянии российской агрессии.

Лидеры обсудили неизменную поддержку Украины и осудили агрессию России. Президент Байден и канцлер Шольц обсудили продолжающуюся помощь Украине,

− говорится в сообщении.

Шольца критиковали и давили на него

В издании напоминают, что на Шольца постоянно давят союзники. Они призывают его отправить Киеву танки в ближайшее время. Сейчас это особенно важно с учетом возможного усиления боевых действий весной.

Также канцлера Германии критиковали за его политику осторожности. Он на протяжении многих месяцев воздерживался от передачи нашему государству тяжелого вооружения. И это он объяснял страхом спровоцировать Путина на "эскалацию конфликта".

Украина получит новую помощь от Германии

Накануне стало известно, что Шольц согласился отправить Украине 40 боевых машин Marder. Кроме того, наше государство получит систему ЗРК Patriot. Ее нам передадут вместе с США. Впрочем, с танками Leopard канцлер несколько затягивает.

Мы поддерживаем Украину столько, сколько потребуется, всеми средствами, которые мы можем использовать,

– отметил он.

Также канцлер добавил, что его цель – избежать войны между Россией и НАТО. Но чем больше Германия медлит, тем выше шансы, что войскам Альянса придется участвовать в войне. Ведь угроза сохраняется для стран Балтии, а также Польши.

Напомним, что Украина получит от Великобритании эскадрилью танков Challenger 2. Это подтвердил министр обороны страны Бен Уоллес. Это оружие поможет нашему государству ускорить успехи на поле боя и приблизить нас к победе.