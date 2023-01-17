Отметим, что позиция Германии по передаче танков до сих пор не определена. Так что новый глава Минобороны Германии должен приоритетно решить этот вопрос.

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После официального назначения Писториус должен перейти к конкретике

Вице-канцлер Германии Роберт Габек, заявил, что решение о передаче Leopard-2 Украине станет первым и основным в повестке дня для новоизбранного министра обороны. Борис Писториус решит этот вопрос, когда его официально назначат на должность.

Когда будет объявлен министр обороны, это первый вопрос, который должен быть решен конкретно,

– заявил вице-канцлер.

Отметим, Германия не спешит принимать решения по одобрению поставок Украине танков, потому как боится, что Россия сочтет этот шаг эскалацией. В то же время члены НАТО считают это опасение бессодержательным – Россия не собирается прекращать военную агрессию в отношении Украины.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что уже 5 стран Альянса готовы передать Украине Leopard 2, однако вынуждены ждать решения Германии. Несмотря на это, министр убежден, что Украина таки получит нужные танки

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Что известно о новом министре обороны Германии