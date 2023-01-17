Такое мнение 24 Каналу выразил немецкий политолог Сергей Сумленный. В правительстве страны уже сообщили, что Министерство обороны Германии возглавит Борис Писториус.

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Когда Ламбрехт подала в отставку, Шольц проконсультировался с руководством парламентской группы Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и решил назначить Писториуса.

Кристине Ламбрехт показала свой непрофессионализм

Как рассказал политолог, бывшей главе немецкого минобороны никогда не была интересна армия. Как отметил Сумленный, она неоднократно демонстрировала свою некомпетентность. В частности, Ламбрехт не слишком хорошо проявила себя в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

Она скрывалась от встреч со своими коллегами из других оборонных ведомств стран НАТО. То есть просто не приходила на встречи,

– сказал немецкий политолог.

Также Ламбрехт не раз попадала в скандалы. Фотография ее сына, который путешествовал на вертолете Бундесвера, попала в СМИ и вызвала возмущение аудитории.

А недавно Ламбрехт спровоцировала критику тем, что выложила в соцсетях новогоднее поздравление, в котором она рассказала о войне в Украине под новогодние фейерверки.

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Ламбрехт не осознала своих проблем

Сумленный считает, что бывшая глава минобороны Германии воспринимала свой пост только как формальность. Более того, она так и не осознала, в чем ее проблема.

"В заявлении Ламбрехт об отставке говорится, что она ушла из-за травли со стороны медиа. То есть она думает, что виновными в ее отставке являются журналисты и журналистки", – отметил немецкий политолог.

Кто в Германии тормозит предоставление Украине вооружения

Также Ламбрехт критиковали за слишком слабую и медленную помощь Украине с начала российской агрессии в феврале 2022 года. Впрочем, как отметил Сумленный, нельзя говорить о том, что именно бывшая министр обороны тормозила оказание военной помощи Украине. Ведь далеко не все зависит от министерства обороны.

Этот процесс (предоставления Украине оружия – 24 Канал) тормозил сам канцлер Германии Олаф Шольц, который согласно немецким законам устанавливает условия функционирования немецкого правительства. Это его четкая позиция,

– сказал политолог.

Шольц не заинтересован быстро предоставить Украине танки Leopard

Он добавил, что, например, канцлер Германии неоднократно заявлял, что Берлин не будет поставлять Украине танки Leopard, пока этого не сделают американцы или другие страны Европы.

"Шольц просто не хочет этого делать, пока другие союзники этого не сделают. Да и даже если Германия согласится на предоставление Украине танков, это может продолжаться достаточно долго", – отметил Сумленный.

По его словам, много времени уйдет за выполнение всех технических условий.

Это вопрос к Шольцу. И обучение украинских военных, и техническую подготовку танков можно было начать раньше. А когда – или если – решение о предоставлении танков было бы принято, их можно было бы быстро передать Киеву. Однако всего этого сделано не было,

– сказал политолог.

По словам Сумленного, совершенно очевидно, что сам Шольц не заинтересован в том, чтобы сделать это дело быстро.

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