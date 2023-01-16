Это заявление озвучила официально 16 января 2023 года. Ранее СМИ уже писали о ее вероятной отставке из-за недавнего скандала по поводу новогоднего обращения.
СМИ пишут, что глава минобороны Германии собирается уйти в отставку: что говорят в ведомстве
Что известно об отставке Ламбрехта
Сегодня (16 января – 24 Канал) я попросила канцлера уволить меня с должности федерального министра обороны,
– заявила Кристине Ламбрехт.
После этого она объяснила свое решение:
- "многомесячное внимание СМИ к моей персоне вряд ли позволяет освещать факты и обсуждать решения о солдатах, бундесвере и политике безопасности в пользу граждан Германии;
- ценный труд солдат и многих мотивированных людей в этой сфере должен быть на первом плане".
Так, министерша заявила, что уже решила сделать этот пост вакантным.
Что известно о скандале и отставке Ламбрехта
- Во время новогоднего обращения министерша обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что 2022 год стал годом больших вызовов из-за войны в Украине. И поэтому у нее много впечатлений и знакомств с новыми людьми.
- Общественность раскритиковала такое обращение и заметила, что записывала его министерша на фоне фейерверков. После этого в стране потребовали ее отставки.
- Впоследствии немецкие СМИ написали, что Кристине Ламбрехт может сама принять решение об отставке в ближайшее время. О возможных изменениях в правительстве Олафа Шольца прессе было известно из нескольких источников.
- Тогда в Минобороны Германии в комментарии российским СМИ эту информацию опровергли и заявили, что это якобы слухи. Однако немецкая пресса отметила, что инициатива отставки идет от самого министерши, а не от Минобороны Германии.