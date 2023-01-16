Это заявление озвучила официально 16 января 2023 года. Ранее СМИ уже писали о ее вероятной отставке из-за недавнего скандала по поводу новогоднего обращения.

СМИ пишут, что глава минобороны Германии собирается уйти в отставку: что говорят в ведомстве

Что известно об отставке Ламбрехта

Сегодня (16 января – 24 Канал) я попросила канцлера уволить меня с должности федерального министра обороны,

– заявила Кристине Ламбрехт.

После этого она объяснила свое решение:

"многомесячное внимание СМИ к моей персоне вряд ли позволяет освещать факты и обсуждать решения о солдатах, бундесвере и политике безопасности в пользу граждан Германии;

ценный труд солдат и многих мотивированных людей в этой сфере должен быть на первом плане".

Так, министерша заявила, что уже решила сделать этот пост вакантным.

Обратите внимание! Кристине Ламбрехт не в первый раз попадала в скандалы. В частности, после вступления в должность в декабре 2021 года в интервью она заявила, что якобы не знает званий Бундесвера. После полномасштабного вторжения России в Украину ее высказывания также критиковали. Однако она вместе с главой МИД Анналеной Бербок просила Минфин Германии выделить втрое больше денег на помощь Украине.

Что известно о скандале и отставке Ламбрехта