Недавно разразился скандал с госпожой Ламбрехт, после чего общественность начала требовать ее отставки. В одном из самых авторитетных немецких изданий констатировали, что в недалекой перспективе чиновница сама может принять это решение.

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Как в минобороны ФРГ это прокомментировали

Заметим, что Кристин Ламбрехт 57 лет, она является членом Социал-демократической партии Германии и является ставленницей главы правительства Шольца. О ее вероятной отставке журналистам Bild стало известно из нескольких источников.

В минобороны Германии в комментарии российским СМИ эту информацию опровергли и назвали слухами. Однако, вероятно, дело здесь не в ведомстве, а в самой Ламбрехте.

Инициатива отказаться от должности идет от нее, а не от канцелярии. Сейчас речь идет о точном времени отставки. Ее преемника уже обсуждают внутри (партии – 24 Канал),

– написали в издание Bild.

Кроме того, там отметили, что причиной принятия высокопоставленным должностным лицом такого решения является, в частности, недавний скандал.

Резонансное новогоднее обращение Ламбрехт

В преддверии 2022 года немецкая чиновница опубликовала обращение в своем инстаграме. На видео она говорит, что 2022 год стал годом больших вызовов из-за войны в Украине. Собственно, поэтому у нее очень много впечатлений и знакомств с новыми людьми.

Критики назвал эту речь позорной и акцентировали на том, что Ламбрехт записала ее на фоне фейерверков. К тому же очень непрофессионально. Очевидно, что говорить о войне и Новом году под звуки взрывов салютов является очень нелепым решением.

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Кроме того, к этой теме следует упомянуть и другой скандал с главой минобороны ФРГ. Эта чиновница неоднократно заявляла, что ее страна не будет передавать Вооруженным Силам системы ПВО Patriot Эти установки очень нужны Украине, чтобы защитить небо.



Почему ЗРК Patriot очень нужны ВСУ / Картинка 24 Канала