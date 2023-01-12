Германия пообещала Украине 40 единиц БМП Marder. Глава министерства обороны Германии Кристин Ламбрехт во время пресс-конференции 12 января заявила, что Берлин постарается передать их до окончания первого квартала этого года.

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Marder отправятся в Украину вместе с подготовленными военными

Ламбрехт сообщила, что вместе с БМП Marder в Украину поедут украинские защитники, которых научат ими пользоваться. Отметим, что 9 января Берлин сообщил, что поставки Marder будут своевременными, а обучение начнется "в ближайшее время".

Мы позаботимся о том, чтобы к концу первого квартала 40 Marder и подготовленные для их использования украинские военные отправились в Украину,

– уточнила Ламбрехт.

Даст ли Германия свои танки Leopard

Что касается возможности передачи Украине тяжелых танков Leopard, то, по словам Ламбрехт, немецкое правительство пока не приняло решение по этому поводу. Глава Минобороны Германии в очередной раз заявила, что Германия не намерена делать "односторонних шагов" в вопросах поставки оружия Киеву. Однако вместе с тем и не отрицала такую возможность.

Во времена, в которые мы живем, нам дают хороший совет – приспосабливаться к соответствующей ситуации,

– сказала она.

Какие страны готовы передать Украине танки Leopard