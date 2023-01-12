Німеччина пообіцяла Україні 40 одиниць БМП Marder. Глава міністерства оборони Німеччини під Крістін Ламбрехт час пресконференції 12 січня заявила, що Берлін постарається передати їх до закінчення першого кварталу цього року.

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Marder вирушать в Україну разом з підготовленими військовими

Ламбрехт повідомила, що разом з БМП Marder в Україну поїдуть українські захисники, яких навчать ними користуватися. Зауважимо, що 9 січня Берлін повідомив, що постачання Marder будуть вчасними, а навчання розпочнеться "найближчим часом".

Ми подбаємо про те, щоб до кінця першого кварталу 40 Marder та підготовлених для їх використання українських військових вирушили в Україну,

– уточнила Ламбрехт.

Чи дасть Німеччина свої танки Leopard

Що стосується можливості передачі Україні важких танків Leopard, то, за словами Ламбрехт, німецький уряд поки не ухвалив рішення щодо цього. Глава Міноборони Німеччини вкотре заявила, що Німеччина не має наміру робити "односторонніх кроків" у питаннях постачання зброї Києву. Проте разом з тим і не заперечила таку можливість.

У часи, в які ми живемо, нам дають гарну пораду – пристосовуватися до відповідної ситуації,

– сказала вона.

Які країни готові передати Україні танки Leopard