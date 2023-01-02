Ламбрехт опубликовал обращение в своем инстаграмме. На видео она говорит, что 2022 стал годом больших вызовов из-за войны в Украине, и что в связи с этим у нее выдался год очень особых впечатлений и встреч с интересными людьми.

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Во время обращения Ламбрехта разрывались салюты

При этом на заднем плане разрывались фейерверки, что может свидетельствовать о том, что она записывала обращение поздним вечером, вскоре перед новым годом.

В соцсетях видео вызвало критику как "непрофессиональное" из-за содержания обращения и из-за того, что оно выглядит записанным кое-как в последний момент.

В оппозиционной ХДС назвали это приветствие очередным аргументом о том, что Ламбрехт – не тот человек, который должен был занимать должность министра обороны в Германии.

Скандальное обращение Ламбрехт: видео

Немецкие СМИ критикуют Ламбрехт

Критикой в адрес Ламбрехта взорвались немецкие медиа. Газета Tagesspiegel опубликовала комментарий с заголовком "Ламбрехт больше не может быть министром. В публикации сказано, что из речи чиновницы можно заключить, что полномасштабное вторжение России в Украину для нее "прежде всего интересный профессиональный опыт".

Bild в своем комментарии написал, что видео Ламбрехт "опостыдило" Германию, и тоже призвал к ее отставке. Журнал Spiegel назвал обращение "неуместным и неудобным".

В Spiegel вспомнили министру сломанные немецкие БМП Puma и добавили, что скандал с видео, "вероятно, обострит вопрос, заслуживает ли она должности министра".

Спикер Минобороны Германии во время пресс-конференции отказался комментировать "частное видео" главы ведомства и заявил, что к его созданию не причастны "официальные ресурсы".