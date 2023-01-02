Об этом сказал член Социал-демократической партии Германии Михаэль Мюллер.
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"Это, безусловно, будет оставаться в нашей внешнеполитической линии, чтобы не было непродуманных сольных усилий. Такое вооружение можем поставляться только в координации с нашими партнерами по НАТО", – сказал политик.
Кто еще имеет подобные танки
По словам Мюллера, такие страны, как США и Франция, тоже имеют системы, подобные танку Leopard. Однако политик отметил, что они не предлагают эти танки для Украины.
Германия хочет безусловно и дальше избегать того, чтобы альянс стал стороной войны, – сказал Мюллер.
Он заверил, что Германия поддерживает Украину самым современным оружием и будет делать это до тех пор, пока это будет необходимо.
Заявление Шольца
Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц уже заявлял в интервью изданию Bild am Sonntag об отказе самостоятельно поставлять танки Leopard. Он сказал, что Германия будет придерживаться принципа в снабжении оружием – "все или никто".
"Я быстро принимаю свои решения и координирую их с нашими союзниками. Но я с подозрением отношусь к поспешным и односторонним действиям Германии", – отметил Шольц.
Дискуссия о поставках Leopard: последние новости
- Военный эксперт Олег Катков рассказал, что в вопросе передачи танков есть определенные сдвиги.
- Немецкий политолог Сергей Честный считает, что главным препятствием для получения танков является позиция Олафа Шольца.
- Председатель оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман раскритиковала позицию канцлера по танкам. Она назвала ее "тревожно недальновидной".