Про це сказав член Соціал-демократичної партії Німеччини Міхаель Мюллер.

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"Це, безумовно, залишатиметься в нашій зовнішньополітичній лінії, щоб не було непродуманих сольних зусиль. Таке озброєння можемо поставлятися лише в координації з нашими партнерами по НАТО", – сказав політик.

Хто ще має подібні танки

За словами Мюллера, такі країни, як США та Франція теж мають системи, подібні до танка Leopard. Проте політик зазначив, що вони не пропонують цих танків для України.

Німеччина хоче безумовно й надалі уникати того, щоб альянс став стороною війни, – сказав Мюллер.

Він запевнив, Німеччина підтримує Україну найсучаснішою зброєю і робитиме це до тих пір, поки це буде необхідно.

Заява Шольца

Раніше німецький канцлер Олаф Шольц вже заявляв в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag про відмову самостійно постачати танки Leopard. Він сказав, що Німеччина дотримується принципу у постачанні зброї – "всі або ніхто".

"Я швидко ухвалюю свої рішення і координую їх з нашими союзниками. Але я з підозрою ставлюся до поспішних і односторонніх дій Німеччини", – зазначив Шольц.

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