Марі-Агнес Штрак-Циммерман наголосила, що відмова влади Німеччини передавати Україні танки є дуже великою помилкою.

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Очільниця оборонного комітету розкритикувала Шольца

За її словами, "відмова канцлера дати Україні танки у боротьбі за виживання не тільки незрозуміла, але й тривожно недалекоглядна".

Ситуація, особливо для мирного українського населення, катастрофічна. Вибачте за виправдання, чому ми не можемо доставити танки. Особливо коли я чую, що поставка танків була б особливою провокацією для Росії, але ж ми успішно поставили самохідні гаубиці, зенітні танки, артилерійські системи та високоефективні протиповітряні системи, щоб врятувати тисячі життів,

– заявила вона.

Голову оборонного комітету Бундестагу зазначила, що передача танків зараз була б важливим доповненням до відкидання російських позицій.

На її думку, у цій ситуації спрацював російський наратив, який заважає "деяким у Канцелярії" надати Україні необхідні танки.

"Той, хто фантазує про те, що з Росією буде перетнута червона лінія, розповідає історію агресора, а не жертв", – наголосила Штрак-Циммерман.

Вона акцентувала, що радники Шольца неухильно пропонують канцлеру блокувати передачу бойових танків та бронетранспортерів в Україні.

Наприкінці Штрак-Циммерман додала, канцлер Німеччини несе за це відповідальність. Вона ж вважає це рішення помилкою.

Що відомо про позицію Шольца