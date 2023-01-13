Нещодавно спахнув скандал з пані Ламбрехт, після чого громадськість почала вимагати її відставки. В одному з найавторитетніших німецьких видань констатували, що у недалекій перспективі високопосадовиця сама може ухвалити це рішення.

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Як у міноборони ФРН це прокоментували

Зауважмо, що Крістін Ламбрехт 57 років, вона є членкинею Соціал-демократичної партії Німеччини та ставленицею глави уряду Шольца. Про її ймовірну відставку журналістам Bild стало відомо з кількох джерел.

Водночас у міноборони Німеччини у коментарі російським ЗМІ цю інформацію спростували та назвали чутками. Однак, ймовірно, справа тут не у відомстві, а – у самій Ламбрехт.

Ініціатива відмовитися від посади йде від неї, а не від канцелярії. Зараз йдеться про точний час відставки. Її наступника вже обговорюють всередині (партії – 24 Канал),

– написали у видання Bild.

Окрім того, там зазначили, що причиною ухвалення високопосадовицею такого рішення є, зокрема, недавній скандал.

Резонансне новорічне звернення Ламбрехт

Напередодні 2022 року німецька чиновниця опублікувала звернення у своєму інстаграмі. На відео вона каже, що 2022 рік став роком великих викликів через війну в Україні. Власне, через це у неї дуже багато вражень та знайомств з новими людьми.

Критики навали цю промову ганебною та заакцентували на тому, що Ламбрехт записала її на фоні феєрверків. До того ж дуже непрофесійно. Очевидно, що говорити про війну та Новий рік під звуки вибухів салютів є дуже недолугим рішенням.

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Окрім того, до цієї теми варто згадати й інший скандал з главою міноборони ФРН. Ця високопосадовиця неодноразово заявляла про те, що її країна не передаватиме Збройним Силам системи ППО Patriot. Ці установки надзвичайно потрібні Україні, аби захистити небо.



Чому ЗРК Patriot дуже потрібні ЗСУ / Картинка 24 Каналу