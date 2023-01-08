Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Германия не отрицает, что в будущем поставит Украине танки Leopard.

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Германия не исключает поставки тяжелых танков Украине

Вполне возможно, что со временем Германия примет решение о поставках Leopard в Украину.

Конечно, этого нельзя исключать,

– сказал Роберт Хабек.

Его комментарии прозвучали через два дня после того, как Германия заявила, что до конца марта хочет поставить Украине около 40 боевых машин пехоты Marder. Хабек назвал это решение правильным и давно назревшим.

Напомним, что накануне Польша и Финляндия предложили предоставить Украине боевые танки Leopard 2. Однако на это требуется разрешение Германии, поскольку именно она является производителем этого вооружения.

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