Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что Германия не отрицает, что в будущем поставит Украине танки Leopard.
К теме Трудные бои у Кременной, возвращение полсотни пленных в Украину: хронология 319 дня войны
Германия не исключает поставки тяжелых танков Украине
Вполне возможно, что со временем Германия примет решение о поставках Leopard в Украину.
Конечно, этого нельзя исключать,
– сказал Роберт Хабек.
Его комментарии прозвучали через два дня после того, как Германия заявила, что до конца марта хочет поставить Украине около 40 боевых машин пехоты Marder. Хабек назвал это решение правильным и давно назревшим.
Напомним, что накануне Польша и Финляндия предложили предоставить Украине боевые танки Leopard 2. Однако на это требуется разрешение Германии, поскольку именно она является производителем этого вооружения.
Греция может уступить свои бронетранспортеры
- До конца марта Берлин обязался поставить в Украину 40 бронетранспортеров Marder. Но, согласно контракту, оружейный концерн Rheinmetall сначала должен отправить БМП Marder в Грецию, а не в Украину.
- Поэтому встал логичный вопрос, сможет ли Германия организовать поставки машин в две страны сразу, ведь недавно министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт категорически исключала передачу БМП из запасов Бундесвера. Мол, БМП нужны и самой Германии.
- Однако Греция поступила благородно, заявив, что может подождать с получением немецких БМП, ведь сейчас они гораздо больше нужны Украине.