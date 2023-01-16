Цю заяву вона озвучила офіційно 16 січня 2023 року. Раніше ЗМІ вже писали про її ймовірну відставку через недавній скандал щодо новорічного звернення.

Зауважте ЗМІ пишуть, що глава міноборони Німеччини збирається піти у відставку: що кажуть у відомстві

Що відомо про відставку Ламбрехт

Сьогодні (16 січня – 24 Канал) я попросила канцлера звільнити мене з посади федерального міністра оборони,

– заявила Крістіне Ламбрехт.

Після цього вона пояснила своє рішення:

"багатомісячна увага ЗМІ до моєї персони навряд чи дозволяє висвітлювати факти та обговорювати рішення про солдатів, Бундесвер і політику безпеки на користь громадян Німеччини;

цінна праця солдатів і багатьох вмотивованих людей у цій сфері мають бути на першому плані".

Так, міністерка заявила, що вже вирішила зробити цю посаду вакантною.

Зверніть увагу! Крістіне Ламбрехт не вперше потрапляла в скандали. Зокрема, після вступу на посаду в грудні 2021 року в інтерв'ю вона заявила, що нібито не знає звань Бундесверу. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну її висловлювання також критикували. Проте вона разом з очільницею МЗС Анналеною Бербок просила Мінфін Німеччини виділити втричі більше грошей на допомогу Україні.

Що відомо про скандал та відставку Ламбрехт