Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, еще в апреле 2022 года немецкая компания-производитель вооружения Rheinmetall заявляла о готовности доставить в Украину подержанные боевые танки Leopard.

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Однако обязательным условием такой передачи называли одобрение федерального правительства Германии. Сейчас в концерне говорят, что даже если, допустим, завтра немецкое правительство даст согласие на предоставление Украине танков, сделать сразу это невозможно. Мол, понадобится не менее года, чтобы переоборудовать машины для войны.

Олаф Шольц договорился с производителем танков Leopard

Олег Жданов считает, что это лишь очередная "отмазка" немецких властей, систематически затягивающих предоставление Украине танков Leopard.

Я бы назвал это танцами с бубном. Дело в том, что это политика Олафа Шольца. Он просто отвел от себя основной политический удар в плане того, что его постоянно критикуют за торможение процесса предоставления Украине любого вооружения,

– сказал военный эксперт.

По мнению Жданова, канцлер Германии договорился с производителем танков, чтобы тот озвучил заявление о невозможности предоставления Украине Leopard в ближайшее время.

"Производители не заинтересованы врать о том, что вчера эти танки были пригодны для передачи, а сегодня – уже нет. Ведь это – их деньги и прибыль. Это договоренность канцлера с производителями для того, чтобы разделить ответственность за затягивание поставок вооружения в Украину", – сказал военный эксперт.

Олег Жданов объяснил позицию Шольца по предоставлению Украине Leopard: смотрите видео

Позволит ли Германия другим странам предоставить Leopard Украине

Также Германия заявляла о том, что не против предоставить Украине танки, однако не готова делать это первой. Сейчас есть ряд стран, готовых поставлять Киеву немецкие Leopard. По словам Жданова, очень трудно сказать, изменит ли сейчас канцлер Германии свою позицию.

"Шольц манипулирует, когда говорит, что ждет, чтобы кто-нибудь первым предоставил Украине Leopard. Никто не предоставит нам эти танки, пока Германия не позволит", – заметил военный эксперт.

Он добавил, что именно немцы являются производителями и правообладателями таких танков.

Наглядный пример для Шольца

Если же для Германии вообще нужна какая-то страна, которая первой предоставит Украине какие-либо танки, то уже есть пример Великобритании. Жданов напомнил, что британский премьер-министр Риши Сунак в ходе телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским официально подтвердил, что Украина получит 12 танков Challenger 2.

4 таких танка Украина может получить уже в ближайшее время.

Еще 8 – предоставят чуть позже.

Для Олафа Шольца уже есть наглядный пример. Я уже не знаю, как еще можно мотивировать немецкого канцлера, чтобы он согласился предоставить Украине танки Leopard,

– отметил Жданов.

Он добавил, что Великобритания всегда выступала "локомотивом" в вопросе предоставления Украине разных видов вооружения.

Танки Challenger 2 могут произвести фурор на поле боя

Британские Challenger 2 станут существенным подспорьем для ВСУ. По словам Жданова, эти танки лучше использовать в составе роты.

По стандартам НАТО 14 танков – это полноценная рота. На участке фронта, где они будут применены в составе роты, они могут произвести фурор в плане уничтожения противника,

– подчеркнул военный эксперт.

Он предположил, что Генштаб ВСУ будет использовать танки Challenger 2 в качестве единственного подразделения на отдельном участке фронта. При этом танки могут привлекаться для:

проведения контрнаступательных действий;

для контратак на отдельном участке.

Жданов добавил, что Challenger 2 рассредоточивать было бы нецелесообразно. Ведь так "размывается" огневая мощь такой тактической единицы, как рота.

Как Украина могла бы применить немецкие танки Leopard

Если Украина все-таки получит от партнеров танки Leopard, то, по мнению военного эксперта, целесообразнее было бы создать танковую бригаду и применять ее по батальонам.

Батальон все-таки является основной тактической единицей ВСУ. А танковая бригада будет обеспечивать логистику, техническое обслуживание и ремонт как единый военный организм,

– сказал Жданов.

Он добавил, что танки Leopard можно было бы применять несколькими способами:

в составе бригады на участке прорыва;

или побатальонно на отдельных оперативных направлениях при проведении контрнаступательных операций или для остановки возможных атак со стороны российской армии.



На что способны танки Leopard / Инфографика 24 Канала

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