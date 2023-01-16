Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. Он подчеркнул, что тяжелое оружие Украине необходимо исключительно для освобождения собственных территорий.

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По словам Фесенко, процесс передачи в Украину тяжелой техники не так стремителен, потому что срабатывают определенные ограничения стран. Играют роль и национальные интересы.

Нерешительность США и Германии

Политолог предполагает, что нерешительность США и Германии связана с их восприятием тяжелой техники как наступательного оружия. Эти страны опасаются, что подобный шаг может привести к эскалации войны.

В другой форме и на другом уровне это мне напоминает ситуацию 2014 года. Германия нам до 24 февраля не снабжала какого-либо летального оружия. Но напомню, и США в 2014-2015 годах, во времена президентства Барака Обамы, имели такую же позицию, хотя уже началась аннексия Крыма и война на Донбассе,

– заметил говорящий.

Он упомянул, что такие же мнения были при передаче Javelin. Однако тогда не произошло эскалации конфликта, а способности украинской армии стали больше.

"Это оружие нужно нам для освобождения оккупированных территорий, а не для нападения на Россию", – подчеркнул Фесенко.

Он отметил, что красная линия, которая психологически была нарисована, остается до сих пор. По логике мировых лидеров, эскалация этого конфликта приведет ко втягиванию европейских стран в войну или к глобальной ядерной войне.

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Великобритания и Польша действуют решительно

Фесенко обратил внимание, что Великобритания давно уже более реалистично реагирует на Россию со всеми ее угрозами. В этом смысле у них определенный исторический опыт со странами-агрессорками, он передается и следующим поколениям.

Они понимают, что нельзя играть в мир с такими подонками как Гитлер или Путин,

– заметил говорящий.

Он убежден, что поляки и страны Балтии понимают украинцев и помогают давить на Запад. Они знают, что сейчас нужно помочь Украине, иначе удар будет и против них.

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