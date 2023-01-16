Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко. Він наголосив, що важка зброя Україні необхідна виключно для звільнення власних територій.
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За словами Фесенка, процес передачі до України важкої техніки не такий стрімкий, бо спрацьовують певні обмеження країн. Грають роль і їхні національні інтереси.
Нерішучість США та Німеччини
Політолог припускає, що нерішучість США та Німеччини пов‘язана з їхнім сприйняттям важкої техніки як наступальної зброї. Ці країни побоюються, що подібний крок може призвести до ескалації війни.
В іншій формі і на іншому рівні мені це нагадує ситуацію 2014 року. Німеччина нам до 24 лютого не постачала будь-якої летальної зброї. Але нагадаю, і США у 2014-2015 роках, за часів президентства Барака Обами, мали таку ж саму позицію, хоч вже почалася анексія Криму і війна на Донбасі,
– зауважив мовець.
Він згадав, що такі ж думки були під час передачі Javelin. Однак тоді не відбулося ескалації конфлікту, натомість спроможності української армії стали більшими.
"Ця зброя потрібна нам для звільнення окупованих територій, а не для нападу на Росію", – наголосив Фесенко.
Він зазначив, що червона лінія, яка психологічно була намальована, залишається досі. За логікою світових лідерів, ескалація цього конфлікту призведе до втягування європейських країн у війну або і до глобальної ядерної війни.
Фесенко постачання Україні військової техніки: дивитися відео
Велика Британія та Польща діють рішуче
Фесенко звернув увагу, що Велика Британія давно вже більш реалістично реагує на Росію з усіма її погрозами. В цьому сенсі вони мають певний історичний досвід з країнами-агресорками, він передається і наступним поколінням.
Вони розуміють, що не можна гратися в мир з такими покидьками як Гітлер або Путін,
– зауважив мовець.
Він переконаний, що поляки і країни Балтії розуміють українців і допомагають тиснути на Захід. Вони знають, що зараз необхідно допомогти Україні, інакше удар буде і проти них.
Військова допомога ЄС: останнє
- Чехія готує до передачі Україні нову партію танків, зокрема Т-72. На одному з них особисто розписався прем'єр-міністр країни Петр Фіала.
- 11 січня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна готова передати нам роту танків Leopard 2. Зробить вона це в межах міжнародної коаліції.
- Велика Британія прагне посилити підтримку України. Вони планують надати танки Challenger 2 та додаткових артилерійських систем.