Сам Фіала опублікував фото танку Т-72, який вирушить до України. Він написав коротке повідомлення відважним українським захисникам.
Читайте також У Чехії завершила підготовку перша група українських військових: потужні фото
Я вірю, що українці переможуть у боротьбі із російським агресором,
– наголосив Фіала.
Чехія передасть евакуаційну машину
Фіала також додав, що Україні передадуть евакуаційну машину TREVA 30. Під час його візиту до армійського арсеналу Excalibur у прем'єра була можливість охрестити машину, яка в майбутньому може допомогти й Україні.
Фіала підписав танк / Фото з твітеру прем'єра
Військова допомога Україні: останні новини
- Швеція збирається надати Україні 155-міліметрові артилерійські системи Archer. Наразі їх точна кількість невідома, але припускають, що мовиться про 12 одиниць.
- США мають надати Україні 50 бойових машин піхоти M2 Bradley. Є сподівання, що це лише перша партія. 6 січня Штати оголосили про новий пакет військової допомоги на 3 мільярди доларів.
- Україна від початку повномасштабного вторгнення Росії прагне отримати танки Leopard. В уряді канцлера Олафа Шольца заявили, що наразі не планують надавати цю техніку. Проте Україна може отримати танки від інших союзників. Зокрема, передати Україні німецькі Leopard можуть Польща та Фінляндія. Відповідну інформацію ЗМІ повідомили 7 січня.