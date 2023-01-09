Сам Фіала опублікував фото танку Т-72, який вирушить до України. Він написав коротке повідомлення відважним українським захисникам.

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Я вірю, що українці переможуть у боротьбі із російським агресором,

– наголосив Фіала.

Чехія передасть евакуаційну машину

Фіала також додав, що Україні передадуть евакуаційну машину TREVA 30. Під час його візиту до армійського арсеналу Excalibur у прем'єра була можливість охрестити машину, яка в майбутньому може допомогти й Україні.



Фіала підписав танк / Фото з твітеру прем'єра

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