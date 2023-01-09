Сам Фиала опубликовал фото танка Т-72, который отправится в Украину. Он написал короткое сообщение отважным украинским защитникам.
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Я верю, что украинцы победят в борьбе с российским агрессором,
– подчеркнул Фиала.
Чехия передаст эвакуационную машину
Фиала добавил, что Украине передадут эвакуационную машину TREVA 30. Во время его визита в армейский арсенал Excalibur у премьера была возможность окрестить машину, которая в будущем может помочь и Украине.
Фиала подписал танк / Фото с твиттера премьера
Военная помощь Украине: последние новости
- Швеция собирается предоставить Украине 155-миллиметровые Артиллерийские системы Archer. Пока их точное количество неизвестно, но предполагают, что речь идет о 12 единицах.
- США должны предоставить Украине 50 боевых машин пехоты M2 Bradley. Есть надежда, что это только первая партия. 6 января Штаты объявили о новом пакете военной помощи в 3 миллиарда долларов.
- Украина с самого начала полномасштабного вторжения России стремится получить танки Leopard. В правительстве канцлера Олафа Шольца заявили, что пока не планируют предоставлять эту технику. Тем не менее, Украина может получить танки от других союзников. В частности, передать Украине немецкие Leopard могут Польша и Финляндия. Соответствующую информацию сообщили 7 января.