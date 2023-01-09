Сам Фиала опубликовал фото танка Т-72, который отправится в Украину. Он написал короткое сообщение отважным украинским защитникам.

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Я верю, что украинцы победят в борьбе с российским агрессором,

– подчеркнул Фиала.

Чехия передаст эвакуационную машину

Фиала добавил, что Украине передадут эвакуационную машину TREVA 30. Во время его визита в армейский арсенал Excalibur у премьера была возможность окрестить машину, которая в будущем может помочь и Украине.



Фиала подписал танк / Фото с твиттера премьера

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