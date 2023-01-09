Однако вопрос состоит в том, когда это произойдет. Стокгольм уже некоторое время рассматривает этот вопрос. Об этом заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Кстати говоря Миллионный транш: Швеция передаст Украине средства на оборону

Сколько систем передаст Швеция

Военные аналитики предполагают, что Украина получит 12 единиц шведской артиллерийской системы Archer. Такую же цифру обнародовало Министерство обороны Швеции в октябре 2022 года. После получения оружия украинские защитники должны пройти обучение.

Да, на это нужно время, но сегодня уже меньше, поскольку украинские войска используют западные самоходные гаубицы с февраля 2022 года. Французская Caesar и немецкая PzH 2000 имеют подобные Archer конструкции и руль управления.

В армии Швеции есть 48 таких единиц, но страна собирается увеличить это количество до 24 гаубицы.

Почему Украине нужны Archer

Гаубицы Archer существенно повысят боевой потенциал и боеспособность ВСУ. Дальность стрельбы артиллерийской системы составляет 30 – 40 км. Если Archer стреляет снарядами экскалибура, то самоходная гаубица достигнет 50 километров.

К слову, на прошлой неделе сообщили, что Украина получит еще одну артиллерийскую систему. Американская самоходная гаубица M109 включена в новый пакет военной помощи США.