Однак питання полягає у тому, коли це станеться. Стокгольм вже певний час розглядає це питання. Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

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Скільки систем передасть Швеція

Військові аналітики припускають, що Україна отримає 12 одиниць шведської артилерійської системи Archer. Таку ж цифру оприлюднило Міністерство оборони Швеції в жовтні 2022 року. Після отримання зброї українські захисники мають пройти навчання.

Так, на це потрібен час, але сьогодні вже менше, оскільки українські війська використовують західні самохідні гаубиці з лютого 2022 року. Французька Caesar і німецька PzH 2000 мають подібні до Archer конструкції та кермо керування.

У армії Швеції є 48 таких одиниць, але країна збирається збільшити цю кількість до 24 гаубиці.

Чому Україні потрібні Archer

Гаубиці Archer суттєво підвищать бойовий потенціал і боєздатність ЗСУ. Дальність стрільби артилерійської системи становить 30 – 40 кілометрів. Якщо Archer стріляє снарядами екскалібур, то самохідна гаубиця досягне 50 кілометрів.

До речі, минулого тижня повідомили, що Україна отримає ще одну артилерійську систему. Американська самохідна гаубиця M109 включена в новий пакет військової допомоги США.