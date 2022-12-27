Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Усі кошти будуть використані для зміцнення військового потенціалу країни.
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Свобода і незалежність українського народу є передумовою безпечної та захищеної Європи,
– заявив прем’єр-міністр Королівства Швеції Ульф Крістерссон.
Скільки Швеція надіслала допомоги
Крім допомоги у 19,2 мільйона доларів у грудні, Швеція у листопаді повідомила про надання Україні рекордного пакету оборонної допомоги у 3 мільярди шведських крон. Це 287 мільйонів доларів.
У Посольстві Королівства Швеції в Україні додали, що вони пишаються тим, що підтримують українців.
Наша підтримка України залишається непохитною. Ми будемо продовжувати підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно,
– наголосили там.
Допомага Україні від Німеччини
- Нагадуємо, що німецька компанія Rheinmetall почала постачати в Україну нові вантажівки HX 8x8.
- Україна отримає 26 таких високопрохідних автомобілів від німецьких партнерів.
- Крім того, Олексій Макеєв, посол України в Німеччині, заявив, що Німеччина пообіцяла надати більше зброї та боєприпасів.
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ЗРК Patriot від США
- США нададуть Україні допомогу у розмірі 1,85 мільярда доларів. З них 1 мільярд від Пентагону, а саме 1 батарея ЗРК Patriot.
- Українські військові спеціально проходитимуть навчання, щоб ефективно користуватися системами Patriot.
Як ЗРК Patriot допоможуть закрити українське небо / Інфографіка 24 каналу