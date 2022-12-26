Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, американський уряд розробив спеціальний план, щоб підготувати батарею Patriot до експлуатації в Україні менш ніж за шість місяців.

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ЗРК Patriot планують розгорнути за пів року

Повідомляється, що зазвичай підготовка щодо розгортання ЗРК Patriot триває до року.

Крім того, Кулеба сказав, що "абсолютно задоволений" результатами візиту президента Володимира Зеленського до США, що стало його першою закордонною поїздкою за час повномасштабного вторгнення Росії.

Україна отримає ЗРК Patriot: що про це відомо

США оголосили новий пакет допомоги Україні на суму 1,85 мільярда доларів. Відомо, що Вашингтон погодився передати Україну одну батарею ЗРК Patriot, про що Київ просив з 2021 року.

Зазначимо, що одна батарея складається з 4 пускових установок. Також Україна отримає все необхідне обладнання до батареї.

Наразі у США не повідомляли, яку саме модифікацію Patriot отримає Україна. Якщо це остання Patriot PAC-3, тоді ЗСУ зможуть збивати навіть балістичні ракети.

Україна не лише отримає системи Patriot. Невдовзі наші військові проходитимуть навчання, щоб ефективно керувати ЗРК. Крім того, Україна вже веде переговори, щоб збільшити кількість Patriot від США.



Можливості ЗРК Patriot / Інфографіка 24 каналу