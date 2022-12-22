Про це 24 каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За офіційною інформацією, Україна отримає одну батарею ЗРК Patriot.
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Що таке батарея ЗРК Patriot
Як пояснив Ігнат, до батареї входить командний пункт, де перебуватимуть оператори. Також є радар, який бачить цілі на сотні кілометрів. Комплекс матиме до 8 пускових установок.
Поки що невідомо, яку саме модифікацію Patriot отримає Україна. Якщо це остання Patriot PAC-3, тоді ЗСУ зможуть збивати навіть балістичні ракети.
Маємо дальність роботи установки – 150 кілометрів по аеродинамічних цілях. Це – літаки, крилаті ракети, вертольоти. 150 – 160 кілометрів. Тепер можна прикинути, як розташувати 8 пускових, щоб вони працювали ефективно та перекривали певну ділянку фронту чи важливі стратегічні об'єкти,
– зазначив Ігнат.
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Скільки часу піде на освоєння Patriot
Відомо, що Україна не одразу отримає ЗРК Patriot. Спершу українські спеціалісти пройдуть навчання в третій країні.
Ігнат підкреслив, що як у випадку з IRIS-T та NASAMS, так і з Patriot обрали молодих спеціалістів, які мають бойовий досвід, володіють іноземними мовами й здатні швидко опанувати такі установки. Раніше на освоєння сучасних систем ППО в українських військових йшло кілька тижнів.
Можливості ЗРК Patriot / Інфографіка 24 каналу
Україна давно працювала над отриманням Patriot
- Глава МЗС Дмитро Кулеба розповів, що розмови про це йшли ще до повномасштабної війни. Тоді українські офіційні особи публічно закликали США надати цей комплекс.
- В перші дні повномасштабного вторгнення і Зеленський, і Кулеба, і Резніков переконували американських партнерів надати Patriot.
- Цю тему активізували наприкінці листопада 2022 року. Тоді на міністерській зустрічі НАТО Кулеба відверто сказав, що приїхав за трансформаторами та Patriot.