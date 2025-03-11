Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний. За його словами, А-50 – потужний літак з гарними характеристиками. Він може створити проблеми.

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Що відомо про літак А-50

Як наголосив Нарожний, А-50 здатен виявляти повітряні цілі на відстані до 600 кілометрів. Також Росія має на озброєнні ракети, які здатні уразити умовний літак на відстані до 300 кілометрів.

Для того, щоб ці ракети відпрацювали на таку відстань, потрібен саме цей літак А-50. На старті він "підсвічує" ціль ракеті, а потім її веде. Фактично керує нею для збиття на великій відстані,

– зазначив Нарожний.

А-50 може бути небезпечним для українських літаків. Сили оборони України активно використовують авіацію на фронті. Однак це не нова загроза. Тому військові знають, як з цим працювати.

Цікаво, що востаннє про використання А-50 інформація надходила ще восени 2024 року. Тоді окупанти використовували його на максимально далекій відстані, аби українська ППО не дотягнулася. Адже наші захисники вже знищували ці літаки. І було багато припущень, який саме ЗРК використала Україна.